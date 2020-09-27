Мужчина пропал в местности Листвянка
Как сообщал «Байкал-Daily», что 24 сентября 4 спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в местность Листвянка Бичурского района на поиски 29-летнего мужчины.
Он ушёл в лес 21 сентября, чтобы собрать орех, и с тех пор не выходил на связь. На базу БРПСС приехал его знакомый и написал заявление о пропаже. 25 сентября мужчина вышел на связь.
Спустя три дня поисков мужчина самостоятельно вышел из леса. Поисковые работы завершены, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Сборщик орехов провёл в бурятском лесу почти неделю
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Торжественное мероприятие состоялось накануне
Спастись удалось благодаря телефону
В столице Бурятии прошли пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном центре
Вчера состоялась встреча улан-удэнцев и властей города
Зандан Цыденов соревновался с Константином Симоновым
Мужчина не согласился в вынесенным приговором и подал апелляцию
Общее число заболевших приближается к семи тысячам
Ожидается облачная погода
В Бурятии объяснили изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
В 2019 году Байкальский государственный заповедник отметил полувековой юбилей со дня создания. За эти годы этот неповторимый природный объект стал неоценимым помощником и охранником жемчужины планеты – озера Байкал. Каковы же итоги первого года нового десятилетия в жизни заповедника?
Лейтенант из Улан-Удэ борется за звание лучшего стендап-комика
В Бурятию было направлено 150 медалей «МыВместе»
Худрук оперного Дарима Линховоин рассказала факты о легендарной постановке в лонгриде «Милан-Удэ Daily»
В столице Бурятии открылся Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Врачей Тункинской больницы поблагодарили за помощь туристке из Иркутска