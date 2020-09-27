В лесу в Бурятии разом потерялись три человека

Спастись удалось благодаря телефону



Вчера в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что 3 человека заблудились в лесу Заиграевского района.



Они позвонили самостоятельно и всё время находились на связи. Благодаря системе обнаружения по геоданным, людям удалось самостоятельно выйти из леса, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



- Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, сообщите в какую местность вы идёте, когда планируете вернуться и старайтесь не менять намеченного маршрута. Наденьте яркую одежду, возьмите с собой нож, спички (надёжно защитив их от влаги полиэтиленом), запас воды и еды, а главное, заряженный телефон, - напомнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



В современных смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения. Это значительно упростит работу спасателей.



- Если вы заблудились, сделайте короткий звонок спасателям, по возможности сообщив им координаты. Договоритесь о времени связи и дальнейшем маршруте. Далее, выключите телефон и оставайтесь на месте. Если после начала поисков вы самостоятельно вышли из леса, обязательно сообщите об этом спасателям, - заключили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

