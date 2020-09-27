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В лесу в Бурятии разом потерялись три человека

В лесу в Бурятии разом потерялись три человека
Общество,  Фото:pixabay.com
Спастись удалось благодаря телефону

Вчера в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что 3 человека заблудились в лесу Заиграевского района.

Они позвонили самостоятельно и всё время находились на связи. Благодаря системе обнаружения по геоданным, людям удалось самостоятельно выйти из леса, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

- Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, сообщите в какую местность вы идёте, когда планируете вернуться и старайтесь не менять намеченного маршрута. Наденьте яркую одежду, возьмите с собой нож, спички (надёжно защитив их от влаги полиэтиленом), запас воды и еды, а главное, заряженный телефон, - напомнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В современных смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения. Это значительно упростит работу спасателей.

- Если вы заблудились, сделайте короткий звонок спасателям, по возможности сообщив им координаты. Договоритесь о времени связи и дальнейшем маршруте. Далее, выключите телефон и оставайтесь на месте. Если после начала поисков вы самостоятельно вышли из леса, обязательно сообщите об этом спасателям, - заключили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
поисковая операция
 
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