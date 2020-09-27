В Улан-Удэ устроят массовый техосмотр катеров

Перечень необходимого для освидетельствования маломерного судна:





3 октября в 9:00 инспекторы ГИМС проведут техосмотр маломерных судов в Улан-Удэ. Мероприятие состоится в местности Карьер возле посёлка Исток. Техосмотр – это обязательная процедура для допуска их к эксплуатации, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.- паспорт, СНИЛС, ИНН и их копии;- заявление (заполняется на месте освидетельствования);- документ, подтверждающий право пользования и (или) распоряжения маломерным судном;- судовой билет маломерного судна;- техническая документация на переоборудование маломерного судна (в случае его переоборудования);- судно в комплектации со спасательными жилетами.Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Бурятии напоминает судоводителям о необходимости прохождения технического освидетельствования маломерных судов. Владельцы судов, не прошедшие данную процедуру, могут быть привлечены к административной ответственности.