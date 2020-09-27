В Улан-Удэ устроят массовый техосмотр катеров

Мероприятие состоится в следующую субботу
3 октября в 9:00 инспекторы ГИМС проведут техосмотр маломерных судов в Улан-Удэ. Мероприятие состоится в местности Карьер возле посёлка Исток. Техосмотр – это обязательная процедура для допуска их к эксплуатации, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Перечень необходимого для освидетельствования маломерного судна:
- паспорт, СНИЛС, ИНН и их копии;
- заявление (заполняется на месте освидетельствования);
- документ, подтверждающий право пользования и (или) распоряжения маломерным судном;
- судовой билет маломерного судна;
- техническая документация на переоборудование маломерного судна (в случае его переоборудования);
- судно в комплектации со спасательными жилетами.
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Бурятии напоминает судоводителям о необходимости прохождения технического освидетельствования маломерных судов. Владельцы судов, не прошедшие данную процедуру, могут быть привлечены к административной ответственности.
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