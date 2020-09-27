Юным улан-удэнцам вручили светоотражатели

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В столице Бурятии прошла акция «Засветись»



В Единый день безопасности в рамках Всероссийской акции «Неделя безопасности» сотрудники ГИБДД и ПДН провели мероприятие, направленное на пропаганду ношения световозвращающих элементов. Вместе с подростками, состоящими на учёте, полицейские провели разъяснительную работу с гостями и жителями Улан-Удэ о необходимости использования светоотражателей на одежде в тёмное время суток.



Перед началом мероприятия автоинспекторы рассказали ребятам о том, как световозвращающие элементы делают пешеходов видимыми на дороге. Затем уже сами подростки провели профилактические беседы со сверстниками и взрослыми на тему безопасности пешеходов в тёмное время суток. Автоинспекторы тем временем напомнили о правилах перехода проезжей части и призвали к неукоснительному соблюдению ПДД.



Самым юным участникам дорожного движения были вручены яркие светоотражающие аксессуары, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

