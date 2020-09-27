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В Бурятии открыли памятник «Исследователям Центральной Азии»

В Бурятии открыли памятник «Исследователям Центральной Азии»
Общество,  Фото:Пресс-служба правительства Бурятии
Торжественное мероприятие состоялось накануне

В городе Кяхта в субботу, 26 сентября, состоялось открытие памятника-арки «Исследователям Центральной Азии». Памятник установлен на средства меценатов в рамках празднования 175-летия создания Русского географического общества. Арку украшают барельефы с изображением исследователей Центральной Азии, чьи имена напрямую связаны с историей города Кяхта (Троицкосавск). На прилегающей территории создан сквер с газоном, прогулочными дорожками и скамейками, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В торжественном открытии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, представители Русского географического общества (РГО), спонсоры и местные жители.

- У нас очень богатая история. Изучение Центральной Азии стало возможным после подписания соглашения между Российской империей и Китаем в 1727 году, когда была заложена основа Троицкосавска, Кяхтинской свободы. Отсюда в последующем пошли экспедиции по изучению Центральной Азии. Первая экспедиция прошла 1870 году - Николай Пржевальский изучал Монголию, реку Хуанхэ, Китай, Гоби, попытался пройти в Тибет. Большая научная работа по географическому описанию начиналась отсюда. И первое сухопутное сообщение Европы с Китаем шло через Кяхту, по этой земле, на которой мы с вами сегодня стоим. И люди, которые внесли свой вклад в это развитие, изображены на барельефах. Мы сегодня ещё раз благодарим их за труд и ещё раз напоминаем, что изучение Азии пошло с этой земли, - отметил в приветственном слове Алексей Цыденов.


Он подчеркнул, что создание монумента стало возможным благодаря инициативе президента Русского географического общества Сергея Шойгу при поддержке и активном участии главного военного прокурора Российской Федерации Валерия Петрова.

От имени Русского Географического общества к участникам открытия обратился вице-президент РГО, академик Российской академии наук Александр Чибилёв.

- В числе юбилейных мероприятий Русского географического общества сегодняшнее событие занимает одно из центральных мест. Если мы вспомним его богатую историю, то в числе главнейших достижений нашего общества в XIX веке назовём, конечно, исследование Центральной Азии. Почему именно их мы считаем первооткрывателями? Да, здесь проходил когда-то Марко Поло, прошла академическая экспедиция XVIII века, но эта экспедиция не выходила за пределы Российской империи. Великий географ Александр фон Гумбольдт 190 лет назад остановился на подступах Центральной Азии и написал труд «Центральная Азия», но сам там не был. И вот настоящим прорывом в истории Русского географического общества и в изучении Центральной Азии были целые серии экспедиций, снаряжённые Императорским Русским географическим обществом. Памятник олицетворяет не только ворота в Центральную Азию, но и обратные ворота. Этот памятник несёт различные символические значения, но, на мой взгляд, основной – то, что здесь, в Кяхте, начинается наша страна, начинается Россия, - заявил вице-президент РГО.


Представители Русского географического общества предложили в дальнейшем организовать в сквере возле арки аллею первых послов России на Восток, в частности, установив бюсты Николая Спафария, Иакинфа Бичурина, Фёдора Головина, Саввы Рагузинского и других тесно связанных с Кяхтой выдающихся деятелей.

- Мы должны помнить, что первым Тибет открыл Гомбожаб Цыбиков, что здесь великий монгольский учёный Бямбын Ринчен делал многое для сотрудничества России и Востока. Что здесь проходил Великий чайный путь, - отметил академик Российской академии наук, председатель Бурятского отделения РГО Арнольд Тулохонов.
памятник
 
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