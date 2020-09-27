В столице Бурятии прошли пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном центре
В Улан-Удэ в торгово-развлекательном центре «Capital Mall» прошли пожарно-тактические учения. Согласно замыслу возгорание произошло на втором этаже здания в одном из кинозалов. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера «101», затем персоналом ТРЦ было эвакуировано 50 человек.
На место происшествия незамедлительно выехали подразделения пожарно-спасательной части № 56. По прибытию на место, пожарные провели разведку в здании, эвакуировали 2 пострадавших и приступили к тушению условного пожара.
- Основной целью проводимых пожарно-тактических учений является отработка действий по ликвидации пожара в торгово-развлекательных центрах, эффективное взаимодействие администрации центров с пожарными службами, - сообщил руководитель ПТУ, начальник ПСЧ-56 Николай Слепнёв.
Задачи учений успешно выполнены и отработаны на «удовлетворительно». Всего было задействовано 30 человек личного состава и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ потушили условный пожар в «Capital Mall»
Общество, Фото:
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