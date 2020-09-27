Бурятский боец победил на турнире RCC: Intro

В финальном раунде Цыденов не стал выдумывать ничего нового и в третьем раунде — моментальный проход в ноги и попытка отключить их. Но Симонов выбрался и уже сам забрал шею со спины, но сил довести до досрочной победы уже не хватило. Цыденов забрал шестую победу в своей профессиональной карьере.







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На своей странице в соцсети спортсмен поблагодарил всех за поддержку: «Всем спасибо за поздравления, за поддержку!!! Большое спасибо моим землякам, вы меня мотивируете становиться лучше, чтобы достойно представлять свою малую родину!!! Отдельная благодарность моим товарищам по команде».







В Екатеринбурге состоялся восьмой турнир по смешанным единоборствам RCC: Intro, в карде которого выступил боец Зандан Цыденов из Улан-Удэ. Решением судей он выиграл местную восходящую звезду Константина Симонова.Первый раунд полностью прошёл под контролем Цыденова — боец сразу же сократил дистанцию и постарался провести тейкдаун, но Симонов грамотно защищался. Однако затем все же оказался на настиле, и больше 3,5 минуты Цыденов искал варианты для удушающего. Уральский боец на какое-то время смог встать на ноги, но потом Цыденов вновь перевёл бой в партер.- Второй отрезок был более интересным: Симонов начал работать на дистанции, нашёл отличный момент и пробил шикарный правый в челюсть — Цыденов пошатнулся, но выдержал и вновь перевёл бой на настил. Симонов из неудобной для себя позиции пробил два подряд жестких ап-кика, но и этого не хватило, чтобы успокоить соперника, - сообщили в пресс-службе турнира RCC: Intro.После боя Зандан отметил, что не был удивлён уровнем подготовки своего соперника.- Выложился на сто процентов. Правда, в конце третьего раунда руки были уже вялые, а так бой прошёл хорошо. Борец показал себя борцом. Про бой с Симоновым я узнал в конце августа, начал готовиться под него. Знал, что он ударник, и настраивался под него. Сегодня я думал, что он будет использовать бокс, но этого не произошло. Так что никаких сюрпризов от него не было, - сказал бурятский боец.