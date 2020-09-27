Жителю Бурятии, осуждённого за тяжкий вред, сменили колонию

Мужчина не согласился в вынесенным приговором и подал апелляцию



Житель Бурятии осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Мужчина ранил женщину ножом.



- В приговоре суд при назначении наказания определил вид исправительного учреждения как колонию строгого режима. Однако согласно материалам дела, мужчина ранее не отбывал лишение свободы, осуждён за совершение тяжкого преступления, поэтому отбывание лишения свободы ему следовало назначить в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Апелляционным определением судебной коллегии Верховного Суда республики приговор был изменён.

