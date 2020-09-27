В Бурятии ещё 66 человек заболели коронавирусом

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Общее число заболевших приближается к семи тысячам



На утро 27 сентября в Бурятии зарегистрировано 6809 случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 4042. Суточный прирост составил 66 человек, сообщили в республиканском оперштабе.



Из 66 новых случаев COVID-19: 43 человека - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 2882 человек, все обследованы. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 119 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



В инфекционных стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 558 пациентов, из них 20 детей. Состояние детей удовлетворительное.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 912 коек, занято – 587, в том числе с подтверждённым COVID-19 – 558, свободно 325 коек. Занятость коечного фонда составляет 64,4 %.



На амбулаторном лечении 671 пациент с COVID-19, лёгким течением заболевания.



Всего выздоровели от COVID-19 – 5509 человек, в том числе 35 за последние сутки. Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 71 человек.



В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых пациентов с COVID-19, старше 65 лет – 2 человека, на ИВЛ 2 пациента, в том числе один из них старше 65 лет. В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 7 пациентов, в том числе старше 65 лет – 6, на ИВЛ – 2 пациента, двое из которых старше 65 лет. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся 7 пациентов, четверо из которых старше 65 лет – 4, на ИВЛ – 2 пациента старше 65 лет.



В трёх обсерваторах. находится 39 человек.







