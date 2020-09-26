Тренер по цигун рассказала, за что получила медаль и грамоту от Путина





Волонтёрам Бурятии вручили памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», учреждённые президентом Владимиром Путиным. В Бурятию было направлено 150 медалей.25 сентября были награждены 22 добровольца. Среди них – координатор волонтёрского корпуса ОНФ Юлия Ким, «серебряный» волонтёр Любовь Новоселова, активисты из районов Бурятии Алексей Жамсуев из Закаменского района, Эржен Пинтаева из Кижингинского района, Дарима Сайбанова и Зоригма Дамшаева из Окинского района, перечислили в пресс-службе правительства Бурятии.Любовь Новоселова представляет общественное движение «Серебряные волонтёры Бурятии», она куратор группы «Цигун». Во время пандемии провела более 100 онлайн-занятий по китайской гимнастике, на которые в некоторые дни заходило более двух тысяч человек из разных регионов России.- С 27 марта я проводила занятия по китайской гимнастике. Изначально эта программа задумывалась для улан-удэнцев. Но на них стали приходить люди из других городов - Екатеринбурга, Москвы, Самары и других. На некоторых занятиях присутствовало более двух тысяч человек! Те, кто занимался на постоянной основе получили хороший оздоровительный эффект: у кого-то появилась подвижность в суставах, кто-то забыл про сбои с давлением, кто-то избавился от депрессии, у кого-то жизнь заиграла более яркими красками. Я рада такому результату! Онлайн-занятия продолжаем и сейчас, - поделилась в соцсетях Любовь Новосёлова.Общественное движение «Серебряные волонтёры Бурятии» было создано в 2018 году для активизации жизненной позиции людей старшего возраста и оказания помощи нуждающимся людям.