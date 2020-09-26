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Врачи спасли туристку, перенёсшую инсульт на отдыхе в Тунке

Врачи спасли туристку, перенёсшую инсульт на отдыхе в Тунке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Врачей Тункинской больницы поблагодарили за помощь туристке из Иркутска

Врачей Тункинской центральной районной больницы поблагодарили туристы. Благодарность пришла летом на электронную почту больницы.

Туристы из Иркутска отдыхали на курорте Аршан. У одной из отдыхающих произошёл инсульт. В тяжёлом состоянии женщину привезли в Тункинскую больницу, где врачи оказали женщине всю необходимую помощь.

- Всегда ездим отдыхать вместе, давняя дружба семьями, на этот раз решили поехать на Аршан, и случилось такое несчастье. Мы были в шоке, растеряны, не знали, куда обратиться, потеряли время. Пока сообразили, пока названивали МЧС и ещё куда-то, кто-то набрал телефон скорой помощи, и «скорая» приехала быстро! – рассказала близкая подруга иркутянки.

Пациентку в палате интенсивной терапии и реанимации лечили врач-реаниматолог Чингис Будаев, невролог Алексей Астунов.

Они получали консультации специалистов республиканской клинической больницы и Иркутской областной клинической больницы ОРИТ для больных ОНМК (отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения – прим. ред.).

- Врачом этого отделения согласовано место и перевод пациентки для дальнейшего обследования и лечения. Мною была направлена заявка в Иркутский территориальный центр медицины катастроф для медэвакуации. Велись переговоры с ними о необходимости в экстренном порядке медэвакуации, учитывая, что пациентка молодая. На это был получен отказ в устной и письменной форме от директора Территориального центра медицины катастроф. Было решено с главным врачом больницы транспортировать санитарным автотранспортом «03» в сопровождении опытного фельдшера Зандеева в Иркутскую областную клиническую больницу, - сообщила начмед Тункинской центральной районной больницы Ирина Хортохоева.

Больную перевезли в Иркутск, где вскоре её состояние улучшилось.

«Всё это благодаря врачам из районной больницы», - сообщила позже подруга пациентки.

Она поблагодарила врачей Тункинской районной больницы за профессионализм, сердечную теплоту и добросовестное отношение к пациентам, пожелала медикам и их семьям здоровья и благополучия. 
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