Врачи спасли туристку, перенёсшую инсульт на отдыхе в Тунке

Врачей Тункинской больницы поблагодарили за помощь туристке из Иркутска



Врачей Тункинской центральной районной больницы поблагодарили туристы. Благодарность пришла летом на электронную почту больницы.



Туристы из Иркутска отдыхали на курорте Аршан. У одной из отдыхающих произошёл инсульт. В тяжёлом состоянии женщину привезли в Тункинскую больницу, где врачи оказали женщине всю необходимую помощь.



- Всегда ездим отдыхать вместе, давняя дружба семьями, на этот раз решили поехать на Аршан, и случилось такое несчастье. Мы были в шоке, растеряны, не знали, куда обратиться, потеряли время. Пока сообразили, пока названивали МЧС и ещё куда-то, кто-то набрал телефон скорой помощи, и «скорая» приехала быстро! – рассказала близкая подруга иркутянки.



Пациентку в палате интенсивной терапии и реанимации лечили врач-реаниматолог Чингис Будаев, невролог Алексей Астунов.



Они получали консультации специалистов республиканской клинической больницы и Иркутской областной клинической больницы ОРИТ для больных ОНМК (отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения – прим. ред.).



- Врачом этого отделения согласовано место и перевод пациентки для дальнейшего обследования и лечения. Мною была направлена заявка в Иркутский территориальный центр медицины катастроф для медэвакуации. Велись переговоры с ними о необходимости в экстренном порядке медэвакуации, учитывая, что пациентка молодая. На это был получен отказ в устной и письменной форме от директора Территориального центра медицины катастроф. Было решено с главным врачом больницы транспортировать санитарным автотранспортом «03» в сопровождении опытного фельдшера Зандеева в Иркутскую областную клиническую больницу, - сообщила начмед Тункинской центральной районной больницы Ирина Хортохоева.



Больную перевезли в Иркутск, где вскоре её состояние улучшилось.



«Всё это благодаря врачам из районной больницы», - сообщила позже подруга пациентки.



Она поблагодарила врачей Тункинской районной больницы за профессионализм, сердечную теплоту и добросовестное отношение к пациентам, пожелала медикам и их семьям здоровья и благополучия.

