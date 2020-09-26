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В Улан-Удэ презентовали лабораторию безопасности

Общество, 
В столице Бурятии открылся Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Это уникальный проект по обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. Лаборатория безопасности открылась в ресурсном центре патриотического воспитания, туризма и спорта.

На презентацию мобильного оборудования собрались представители министерств и ведомств, отвечающих за профилактику детского травматизма на дорогах, члены общественных организаций, активисты отрядов юных инспекторов движения, а также организаторы проекта – Российский союз автостраховщиков и экспертный центр «Движение без опасности».

50-й передвижной комплекс поможет юным жителям Бурятии обучаться безопасному поведению на дорогах. Уникальное оборудование из более чем 70 позиций позволяет проводить обучающие интерактивные мероприятия с моделированием возможных ситуаций на дороге.

Работа центра предусмотрена в двух форматах: стационарном и выездном.

В автогородке, где имитируются условия реальной улично-дорожной сети, дети смогут закреплять навыки участия в дорожном движении. Выездные занятия будут проводиться помощью ярко-оранжевого автобуса, который может доставить оборудование в любой населённый пункт.

Гости мероприятия и юные инспекторы движения под звуки фанфар перерезали красную ленту в знак открытия центра по профилактике и мобильной лаборатории безопасности. А юные помощники Госавтоинспекции стали участниками практического занятия, на котором гостям продемонстрировали возможности оборудования.

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