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Легендарный «Князь Игорь» возвращается в Улан-Удэ

Легендарный «Князь Игорь» возвращается в Улан-Удэ
Общество,  Фото:архив БГАТОиБ
Худрук оперного Дарима Линховоин рассказала факты о легендарной постановке в лонгриде «Милан-Удэ Daily»

В декабре 2020 года в Бурятском государственном академическом театра оперы и балета запланированы премьерные показы оперы Александра Бородина «Князь Игорь» (12+). Театр уже объявил состав художественно-постановочной группы. В неё вошли режиссёр-постановщик Юрий Лаптев, дирижёр-постановщик Леонид Корчмар, художник-постановщик Сергей Новиков, художник по свету Василий Ковалев, балетмейстер-постановщик Владимир Романовский, а также концертмейстеры Дарима Линховоин, Наталия Селиванова, Саян Манжигеев, Елена Березовская, Александра Васильева.

По сравнению с предыдущими годами премьерный проект этого года реализуется при совсем других масштабах – министерство культуры РФ выделило в виде гранта финансовую субсидию размером в 13 миллионов рублей.

По мнению Даримы Линховоин, это первая полноценная премьера с 1959 года. И раньше были только возобновления – меняли в костюмах, в сюжете, но все основные художественные решения оставались от режиссёра первой премьеры Алексея Киреева и главного художника театра того времени Александра Тимина. Сейчас же ей самой интересно, как теперь всё получится.

Более подробно о беседе с Даримой Линховоин о «Князе Игоре» можно узнать в лонгриде совместного проекта «Байкал-Daily» и театра оперы и балета – «Милан-Удэ Daily».
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