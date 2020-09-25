В центре Улан-Удэ возникла проблема с объединением остановок

В центре Улан-Удэ на остановке «Мемориал Победы» по направлению к Центральному рынку убрали одну остановку, которая располагалась напротив торгового центра «Фактор». Её перенесли к торговому центру «Galaxy», через дорогу.
Так как остановочный павильон остался на прежнем месте, люди всё так же стоят здесь в ожидании маршруток. Которые проносятся мимо, не имея права останавливаться.
- Сама остановка, где нужно ожидать автобус, стоит. Но водители здесь не останавливаются, говорят, что их за это штрафуют, - рассказала «Байкал-Daily» возмущённая пассажирка.
Начальник отдела организации дорожного движения комитет по транспорту Улан-Удэ Михаил Игумнов прокомментировал ситуацию. Он пояснил, что остановки объединили после реконструкции, которая проводилась прошлым летом.
- Там было ненормативное расстояние между двумя остановками, совсем рядом. Поэтому мы по всем нормативам учли оптимальное расположение, и из двух остановок сделали одну, - пояснил Михаил Игумнов.
Самый основной признак остановки общественного транспорта, подчеркнул Михаил Игумнов, это наличие дорожного знака остановки автобуса. Но здесь он демонтирован и установлен возле «Galaxy». В этой связи маршрутчики не могут останавливаться, поскольку таким образом они нарушают правила.
Однако возле «Фактора» установлен павильон, оборудованный как остановочный пункт, на котором есть информационный знак на русском и английском языках, где написано «Остановка Мемориал Победы». Вероятно, это и смущает пассажиров.
По словам Михаила Игумнова, со временем торговый павильон видоизменится.