Названы самые массовые в Бурятии виды спорта









Бурятстат озвучил наиболее массовые виды спорта, развиваемые в спортивных секциях и группах в Бурятии. Возглавили рейтинг командные виды спорта: волейбол (18,3 % от общей численности занимающихся) и футбол (11,9 %). Затем идут лёгкая атлетика (9,2 %), баскетбол (7,7 %), а также лыжные гонки (5,2 %), шахматы (3,3 %), настольный теннис (2,8 %), спортивный туризм (1,6 %), плавание (1,2 %), спортивная гимнастика (0,1 %).- За 2019 год физической культурой и спортом занимались около 40 % или 392,4 тыс. человек. По сравнению с 2018 годом численность систематически занимающихся физкультурой и спортом увеличилась на 8,6 %, - сообщили в Бурятстате.В Бурятии на конец 2019 года действовало 1767 объектов спортивных сооружений, из них в сельской местности – 970. Из общего числа спортивных сооружений – 16 стадионов с трибунами на 1500 мест и более, 1027 плоскостных спортивных сооружений, 524 спортивных зала, 17 плавательных бассейнов.По итогам за 2019 год населению Бурятии оказано услуг физической культуры и спорта на сумму 223,1 млн. рублей. Это на 7 % больше в сопоставимых ценах, подсчитали в Бурятстате. В общем объёме платных услуг на долю услуг физической культуры и спорта приходилось 0,5 %.