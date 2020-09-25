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В Бурятии стартует конкурс детских рисунков о ГТО

В Бурятии стартует конкурс детских рисунков о ГТО
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы принимаются с28 сентября по 19 октября

С 28 сентября в Бурятии стартует республиканский конкурс детских рисунков «Виртуальная галерея ГТО». Работы должны быть посвящены теме «Комплекс ГТО и здоровый образ жизни».

Принимаются рисунки детей в возрасте от 5 до 12 лет с 28 сентября по 19 октября (до 16:00) на электронную почту gto03bur@yandex.ru. Работы должны иметь сопроводительную информацию с ФИО участника, данными о возрасте, наименовании образовательного учреждения, темой рисунка и контактным телефоном.

Жюри конкурса будет оценивать воплощение темы конкурса, авторский подход, оригинальность и качество исполнения. Также будет определён победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» по наибольшему количеству «лайков» в группе ВФСК ГТО 03 в социальной сети «Вконтакте». Голосование будет проходить с 20 по 22 октября (до 17:00).

В конкурсе будут присуждены 3 призовых места по 3 возрастным группам:
- 1 группа – дошкольники 5-6 лет,
- 2 группа – дети в возрасте от 7 до 9 лет,
- 3 группа – дети в возрасте от 10 до 12 лет.

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте регионального оператора gto03.ru и в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстраграм» 23 октября.

Победители и призёры будут награждены грамотами и памятными призами с символикой комплекса ГТО. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой награждение победителей и призёров будет проходить с 26 по 30 октября по предварительной записи и с соблюдением всех мер безопасности. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

Возрастное ограничение 0+
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