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Операция «Отопительный сезон» проходит в Бурятии

Операция «Отопительный сезон» проходит в Бурятии
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Сотрудники МЧС напоминают правила пожарной безопасности

В Бурятии проходит профилактическая операция «Отопительный сезон». Цель мероприятия – минимизировать риски возникновения пожаров в жилом секторе и на объектах теплоэнергетики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

По статистике всплеск техногенных пожаров наступает с началом осенне-зимнего периода. Причины – несоблюдение правил эксплуатации теплонагревательных приборов, печного отопления, а также усиление нагрузки на электросети.

- В рамках операции проводятся мероприятия по профилактике пожаров в жилом секторе, обследование котельных и иных теплогенерирующих установок и мест хранения топлива, рейдовые осмотры территорий населённых пунктов. В ходе проведения мероприятий руководителям объектов теплоэнергетики оказывается консультативная помощь по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации котельных установок, - рассказывает главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Бурятии Елена Мальцева.

Также жителям Бурятии напоминают правила эксплуатации печей и других отопительных приборов, а также о меры пожарной безопасности. Отдельное внимание уделяется инвалидам, одиноко проживающим людям и многодетным семьям.


МЧС отопительный сезон
 
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