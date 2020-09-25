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В Бурятии появились автогородок и мобильная «Лаборатория безопасности»

В Бурятии появились автогородок и мобильная «Лаборатория безопасности»
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
В них планируют обучать основам ПДД более 3 тысяч детей ежегодно

Сегодня, 25 сентября, на базе ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта Бурятии прошло торжественное открытие республиканского автогородка «Школа дорожных наук» и мобильной «Лаборатории безопасности».

С 2017 года в России реализуется федеральный проект по открытию специализированных центров в субъектах РФ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – открытие автогородков. Всего по стране уже открыто 49 лабораторий безопасности. В Бурятии открылась 50-я юбилейная лаборатория.

Специальная учебная площадка автогородка «Школа дорожных наук 03» позволит моделировать различные ситуации автомобильного и пешеходного движения и формировать у маленьких участников дорожного движения безопасную модель поведения на дороге. Обучающая площадка будет состоять из стационарно-разборных конструкций и размещаться перед учебным корпусом центра. Ежегодно планируется обучать основам ПДД более 3 тысяч детей.

Мобильная «Лаборатория безопасности» – это специализированный автобус и комплексная программа, направленная на снижение числа аварий с участием детей и предотвращение ключевых факторов риска в области детской безопасности на дорогах, а также на формирование культуры поведения и воспитания личности, соблюдающей правила дорожного движения. Внутри автомобиля: велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.

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