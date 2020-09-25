В ближайший месяц солнечное излучение может перебить телесигнал
27 сентября в небе над Бурятией начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад её на пиксели, полное пропадание. График перерывов трансляции телесигнала в каждом населённом пункте доступен на сайте ртрс.рф и в приложении «Телегид».
Интерференция возникает, когда Солнце встаёт ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник радиоволн, и сигналы светила «засвечивают» сигнал спутника. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приёмной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». Во время интерференции изображение на экранах телевизоров может пропадать или рассыпаться. Но длится это недолго — от нескольких секунд до 20 минут.
В Бурятии помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 22 октября с 9:00 до 13:00.
Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, это связано с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. Прежде, при аналоговом телевещании, солнечная засветка перебивала телесигнал и вызывала массовые сбои телетрансляции. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РБ.
В Бурятии возможны помехи на телеэкранах до 22 октября
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первоначально его планировалось открыть в летний период
Состоялся онлайн-конкурс юмористических рассказов «Энеэдэтэй ушар»
В Бурятии в закрытом режиме проходит межрегиональный фестиваль малочисленных народов
25 сентября они выступят на смешанной эстафете в Выборге
Футбол не оказался на первом месте
Сотрудники МЧС напоминают правила пожарной безопасности
Волонтёры совершили экотрудовой подвиг возле гаражей
Единственной представительнице Бурятии нужна помощь земляков для выхода в финал конкурса «Мисс Офис»
В музее в Забайкалье камеры запечатлели таинственную аномалию. ВИДЕО
Лес сгорел пять лет назад
Гражданским самолётам, летающим в этой зоне, рекомендовали осматривать местность
Сергей Ханхареев предложил жителям делиться рецептами
Информационный сервис по контролю и предотвращению распространения COVID-19 разработали программисты Бурятии
В выходные ожидается дождь и мокрый снег
Овощи помогают легче пережить долгую зиму