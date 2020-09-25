В Бурятии возможны помехи на телеэкранах до 22 октября

В ближайший месяц солнечное излучение может перебить телесигнал



27 сентября в небе над Бурятией начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад её на пиксели, полное пропадание. График перерывов трансляции телесигнала в каждом населённом пункте доступен на сайте ртрс.рф и в приложении «Телегид».



Интерференция возникает, когда Солнце встаёт ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник радиоволн, и сигналы светила «засвечивают» сигнал спутника. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приёмной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». Во время интерференции изображение на экранах телевизоров может пропадать или рассыпаться. Но длится это недолго — от нескольких секунд до 20 минут.



В Бурятии помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 22 октября с 9:00 до 13:00.



Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, это связано с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. Прежде, при аналоговом телевещании, солнечная засветка перебивала телесигнал и вызывала массовые сбои телетрансляции. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РБ.

