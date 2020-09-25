На Байкале в бухте Песчаная рекультивируют сгоревший лес

Лес сгорел пять лет назад



В бухте Песчаная на Байкале начаты работы по ликвидации последствий лесного пожара, сообщает пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Лесной пожар произошёл на западном побережье Байкала на территории Прибайкальского национального парка в районе бухты Песчаная ещё в 2015 году. Были

повреждены и погибли лесные насаждения на площади более 2000 гектаров.



Специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обследовали погибшие и повреждённые деревья и составили акты лесопатологических обследований.



Проведён первый этап работ по проведению выборочных санитарных рубок, созданию противопожарных барьеров в погибших и поврежденных пожаром лесных насаждениях, прилегающих к бухте Песчаная на площади 3,1 га.



Повреждённая огнём и вредителями древесина складируется в валы и кучи на месте. Часть валов будет ликвидирована посредством сжигания после установления устойчивого снежного покрова, часть планируется оставить на перегнивание. А часть после оценки технических качеств может быть планируется использовать при реконструкции участка Большой Байкальской тропы и устройства смотровых площадок, расположенных на спусках и подъёмах вдоль бухт Песчаная и Бабушка. Использование древесины в качестве дров, экономически не выгодно из-за отсутствия дорог.



Комментирует заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по лесохозяйственной деятельности Сергей Кочнев:



«Первая угроза горельника – это высокая вероятность вторичного распространения лесных пожаров. Потому что после уничтожения огнём крон деревьев произошло «осветление»: солнце стало проникать на самый нижний ярус леса и травяной покров начал расти более интенсивно. Однолетняя растительность в свою очередь высыхает и представляет собой горючую массу, готовую вспыхнуть от малейшей искры. Такой риск особенно велик в районе, где довольно многолюдно: здесь проходит Большая Байкальская тропа.



Ещё одна опасность – это стволовые вредители. На погибшей древесине они чувствуют себя прекрасно и быстро плодятся, могут погубить и живые ослабленные пожаром соседние деревья. Оставлять всё как есть, нельзя ещё и по той причине, что эстетическая привлекательность леса после верхового пожара очень низкая. А эта часть Прибайкальского национального парка по сложившейся практике очень нравится гостям. Нужно сохранить рекреационную привлекательность этих мест, помочь лесу восстановить здоровье.



Для этого после уборки сухостойного леса, опасно наклоненных деревьев (аварийных), образовавшихся завалов деревьев, валежника и захламленности уже в следующем году мы планируем частичное лесовосстановление на площади, прилегающей к бухте Песчаная. Оно будет проходить искусственным путём, с высадкой саженцев с закрытой корневой системой. Не исключаю, что в реконструкции участков Большой Байкальской тропы, подготовке площадок для высадки саженцев и других лесовосстановительных мероприятиях смогут принять участие заинтересованные лица и волонтёры».





