Сергей Ханхареев предложил жителям делиться рецептами
Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный государственный санитарный врач Сергей Ханхареев призвал жителей к здоровому образу жизни.
Роспотребнадзор запустил федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Главная задача проекта – создать в стране среду, способствующую ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание. В Бурятии проектом занимается управление Роспотребнадзора и республиканский Центр гигиены и эпидемиологии.
- Здоровое питание – это здоровая жизнь, а значит, здоровое население. Сейчас все больше внимания уделяется теме здорового питания, проводятся кампании по повышению знаний потребителей. Наша республика, конечно, не исключение, - комментирует Сергей Ханхареев, - Этот проект – не только отличная возможность узнать о простых, но важных принципах здорового образа жизни, но и поделиться своим опытом с другими. Мы приглашаем присоединиться к проекту всех, кто хочет узнать о своем здоровье больше. Приглашаем рестораторов, шеф-поваров, любителей готовить и всех желающих принимать участие в мероприятиях проекта.
Все желающие могут прислать свои рецепты блюд, которые бы отвечали критерию здорового питания на электронную почту press@03.rospotrebnadzor.ru. Работы можно присылать в любом формате (текстовый, видео, фото). Лучшие рецепты будут опубликованы в социальных сетях.
Главный санврач Бурятии призвал к здоровому образу жизни
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