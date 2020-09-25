Информационный сервис по контролю и предотвращению распространения COVID-19 разработали программисты Бурятии
В Красноярске подвели итоги VIII всероссийского конкурса региональной информатизации «Проф-IT.2020». Администрация главы и правительства Бурятии заняла второе место в номинации «Предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19». Был представлен проект «Информационный сервис по контролю и предотвращению распространения COVID-19 на базе АПК «Безопасный город», разработанный программистами Бурятии.
Всего в конкурсе приняло участие 58 регионов с 201 проектом.
Сервис по контролю и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, представленный на конкурсе участниками из Бурятии, позволил:
- вести учёт граждан (больных COVID-19; контактных лиц; граждан прибывающих в регион; лиц прошедших тестирование на COVID-19) с созданием личных учетных карт, как путем ручного ввода, так и посредством импорта данных;
- вести учет результатов анализов на COVID-19, как путем ручного ввода, так и посредством импорта данных из информационных систем шести лабораторий и больниц, проводящих анализы на COVID-19 и находящихся на территории Республики Бурятия;
- вести учет количества выданных лекарств по 33 больницам и поликлиникам находящихся на территории Республики Бурятия;
- выгружать отчетную информацию о гражданах и результатах лабораторных анализов, о выданных лекарствах;
- получать разрешения на прием гостей гостиницам, санаториям и турбазам.
По информации правительства Бурятии
Бурятский сервис по контролю COVID-19 стал одним из лучших
Общество, Фото:
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