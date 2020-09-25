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В Бурятии передали штормовое предупреждение

В Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В выходные ожидается дождь и мокрый снег

ГУ МЧС по Бурятии предупредило жителей о штормовом предупреждении на выходные.

По данным Бурятского гидрометцентра, 26-27 сентября ожидается резкое ухудшение погоды: усиление северо-западного ветра до 20 м/с, по Байкалу до 24 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега. По северной половине местами снег с установлением снежного покрова. Днём температура понизится на 8 и более градусов.

Сотрудники МЧС призывают автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными.


прогноз погоды штормовое предупреждение
 
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