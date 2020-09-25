Электричку между Улан-Удэ и Таловкой приостановят в октябре

Пригородные поезда на этот маршрут вернутся только в апреле



В Бурятии с 17 октября не будут курсировать сезонные пригородные поезда № 6611 «Улан-Удэ –Таловка» и № 6622 «Таловка – Улан-Удэ». График движения поездов изменится в соответствии с заявкой министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Напомним, что пригородные поезда № 6611 и № 6622 ежегодно назначаются с 1 апреля на период летних пассажирских перевозок и дачный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании.



