Электричку между Улан-Удэ и Таловкой приостановят в октябре

Пригородные поезда на этот маршрут вернутся только в апреле
В Бурятии с 17 октября не будут курсировать сезонные пригородные поезда № 6611 «Улан-Удэ –Таловка» и № 6622 «Таловка – Улан-Удэ». График движения поездов изменится в соответствии с заявкой министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Напомним, что пригородные поезда № 6611 и № 6622 ежегодно назначаются с 1 апреля на период летних пассажирских перевозок и дачный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании.
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