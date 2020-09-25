В городе проходит первая экологическая акция по сбору сложных пластиков
Иркутян приглашают принять участие в первой экологической акции по сбору сложных пластиков «#н0ль». Горожане смогут избавиться от следующих отходов:
– старые CD/DVD диски (можно с коробками),
– бритвенные станки (не электрические),
– зубные щётки (не электрические),
– пластиковые карты (дисконтные, банковские),
– пластиковые крышки от бутылок,
– химические источники тока (ХИТ) – батарейки, аккумуляторы и т.д.
– люминесцентные (ртутьсодержащие) лампочки (принимаются только в индивидуальной упаковке).
– Экологический проект «#н0ль» проводится с целью повышения популярности раздельного сбора отходов среди населения Иркутска. Собранные диски будут отправлены в районы Иркутской области для дальнейшего использования. Бритвенные станки, зубные щетки, пластиковые карты, крышки от бутылок направят в специализированные предприятия на переработку, – отметила начальник департамента городской среды КГО администрации Иркутска Марина Шевела.
Акция пройдет с 18 по 30 сентября 2020 года. Мероприятие организовано экологической организацией Eco2day при поддержке администрации города Иркутска.
Сдать отходы можно по адресу: ул.5 Армии, 38 экокафейня «Reus» с 12 до 19 часов, сообщили в мэрии Иркутска.
Иркутяне смогут сдать бритвенные станки и зубные щётки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вакцинация добровольная
Завершилась планирующая конференция совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2020»
Виновных в срыве отопительного сезона в сотых кварталах обещали наказать
Экологи бьют тревогу из-за повышения уровня Байкала
После жалобы проблему устранили
Также активисты планируют построить беседку
Премьера состоится в понедельник
В новом альбоме Хаски сохранил свой неповторимый стиль
Благотворительный проект помог Матрёне Маркеловне пообщаться с давней подругой, которая живёт в Москве
Первые награды были вручены 23 сентября
Сегодня возникла неразбериха с ценами на проезд в общественном транспорте
Жители Бурятии заявляют, что у них снизился средний пробег автомобиля
Ущерб составил 120 тысяч рублей
Порывы ветра могут достигать 17 м/с
Общество, 24.09.2020
Произведения победителей будут рекомендованы для публикации