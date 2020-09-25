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Медики в Иркутской области начали прививаться от коронавируса

Медики в Иркутской области начали прививаться от коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
Вакцинация добровольная

23 сентября в Иркутской области вакцину от COVID-19 поставили первые пять медицинских работников. Это врачи из Иркутска и Шелехова, которые работают непосредственно с больными коронавирусом, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Первая партия отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступила в Иркутскую область 20 сентября. Она предназначена для вакцинации медицинских работников, которые находятся в зоне риска: сотрудников скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей.

Сейчас отрабатывается логистика доставки вакцины в регионы и медучреждения региона, связанная с особыми температурными условиями хранения и транспортировки.

Вакцинация против коронавируса добровольная.

Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом три недели. Предполагается, что это поможет выработать у вакцинированного человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию также поступила вакцина от коронавируса.


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