Вакцинация добровольная
23 сентября в Иркутской области вакцину от COVID-19 поставили первые пять медицинских работников. Это врачи из Иркутска и Шелехова, которые работают непосредственно с больными коронавирусом, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Первая партия отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступила в Иркутскую область 20 сентября. Она предназначена для вакцинации медицинских работников, которые находятся в зоне риска: сотрудников скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей.
Сейчас отрабатывается логистика доставки вакцины в регионы и медучреждения региона, связанная с особыми температурными условиями хранения и транспортировки.
Вакцинация против коронавируса добровольная.
Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом три недели. Предполагается, что это поможет выработать у вакцинированного человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию также поступила вакцина от коронавируса.
Медики в Иркутской области начали прививаться от коронавируса
Общество, Фото:
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