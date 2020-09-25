Завершилась планирующая конференция совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2020»
Делегация Восточного военного округа во главе с заместителем командующего войсками округа генерал-лейтенантом Сергеем Севрюковым и представители министерства обороны Монголии обсудили сценарий ежегодных совместных учений «Селенга-2020». Обсуждение состоялось онлайн, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Стороны согласовали замысел и сценарий предстоящего учения. В этом году впервые «Селенга» из-за риска распространения коронавируса пройдёт без непосредственного прибытия военнослужащих Монголии. Учение состоится параллельно на полигонах в России и Монголии.
В России военное учение «Селенга-2020» запланировано провести с 27 по 30 сентября текущего года на полигоне «Бурдуны» в Бурятии.
В ходе активной фазы учения военнослужащие стран-участниц отработают задачи по совместной борьбе с условными террористами.
К маневрам планируется привлечь более тысячи военнослужащих и свыше 400 единиц боевой и специальной техники с обеих сторон.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году «Селенга» прошла в Монголии. Было задействовано более 1,4 тысячи военнослужащих и до 300 единиц военной техники. Российскую сторону представляли военнослужащие мотострелкового соединения города Кяхта Бурятии.
Военные Монголии впервые не приедут на учение «Селенга»
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