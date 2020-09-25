В Бурятии дети бегали возле открытого люка

После жалобы проблему устранили



Жители города Гусиноозёрск Селенгинского района забили тревогу по поводу открытого люка, сообщается в группе «Селенга-инфо. 24/7».



- Возле 16 детского сада, во 2 микрорайоне, уже несколько дней открыт канализационный люк. Дети тут бегают, играют, а если упадут, кто будет отвечать? Помогите разобраться в ситуации, - написали местные жители.



Администраторы группы обратились к главному инженеру «Горводоканала», Вячеславу Вяткину.



- Данная проблема известна, в ближайшее время всё устранили и отправим фотоотчёт, - сказал Вячеслав Вяткин.



Проблема была устранена 24 сентября в 10:00 часов. В группе опубликовали фото «до» и «после».





