После жалобы проблему устранили
Жители города Гусиноозёрск Селенгинского района забили тревогу по поводу открытого люка, сообщается в группе «Селенга-инфо. 24/7».
- Возле 16 детского сада, во 2 микрорайоне, уже несколько дней открыт канализационный люк. Дети тут бегают, играют, а если упадут, кто будет отвечать? Помогите разобраться в ситуации, - написали местные жители.
Администраторы группы обратились к главному инженеру «Горводоканала», Вячеславу Вяткину.
- Данная проблема известна, в ближайшее время всё устранили и отправим фотоотчёт, - сказал Вячеслав Вяткин.
Проблема была устранена 24 сентября в 10:00 часов. В группе опубликовали фото «до» и «после».
В Бурятии дети бегали возле открытого люка
Общество, Фото:
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