Также активисты планируют построить беседку
Представители ТОС «Сударушка» в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии покрасили местную церковь. Об этом сообщает группа «Тарбагатай-инфо. 24/7».
ТОСовцы приобрели обогреватели для церкви, брус и доску для строительства.
Также планируется строительство беседки возле церкви.
В Бурятии ТОСовцы покрасили церковь
Общество, Фото:
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