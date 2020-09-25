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В Бурятии ТОСовцы покрасили церковь

В Бурятии ТОСовцы покрасили церковь
Общество,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
Также активисты планируют построить беседку

Представители ТОС «Сударушка» в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии покрасили местную церковь. Об этом сообщает группа «Тарбагатай-инфо. 24/7».

ТОСовцы приобрели обогреватели для церкви, брус и доску для строительства.

Также планируется строительство беседки возле церкви.


церковь ТОС благоустройство
 
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