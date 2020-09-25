150 волонтёров Бурятии наградят памятными медалями

Это только часть наград, которые получат волонтёры Бурятии. Всего к памятной медали президента России Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» из республики удостоены 150 человек.







Несколько дней в Бурятии будут чествовать волонтёров, которые помогали в борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба минспорта республики.23 сентября первые 29 наград добровольцам вручил главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин.- Мы видим вас уже достаточно давно, как вы проявляете себя, как работают наши добровольческие корпуса, добровольческие организации, но я хочу сказать, что та работа, которая началась в марте этого года действительно показала всем нам и органам власти, и населению Бурятии, какая вы по-настоящему сила, какие дела вам можно доверить, какие результаты получить, - отметил в своей поздравительной речи Сергей Ромахин.В рамках всероссийской акции #МыВместе в республике работали более 950 волонтёров. Среди них – добровольцы ДоброДома, волонтёры-медики, активисты ОНФ, волонтёры региональных общественных молодёжных организаций, а также все неравнодушные жители Бурятии.