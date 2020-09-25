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Подорожание проезда в Улан-Удэ переносится на субботу

Подорожание проезда в Улан-Удэ переносится на субботу
Общество, 
Сегодня возникла неразбериха с ценами на проезд в общественном транспорте

В улан-удэнском общественном транспорте проезд подорожает не сегодня, как ожидалось, а завтра, в субботу.

Ранее анонсировалось, что цены на проезд вырастут с 25 сентября. Сегодня маршрутчики уже подготовились к подорожанию и изготовили новые информационные таблички и билеты. С утра многие пассажиры платили не 20, а 24 рубля.

- Ехала на маршруте №15, дала водителю 24 рубля, он взял молча и ничего не сказал, - поделилась местная жительница.


Однако во многих маршрутках водители по-прежнему принимали 20 рублей. В трамваях также оплата сегодня по-прежнему 15 рублей.

Как выяснилось, решение о повышении тарифов на проезд вступит в силу только в субботу, 26 сентября.

«Проезд подорожает после опубликования решения. Сегодня должны опубликовать - тогда завтра изменятся ценники», - пояснил депутат Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков.

Итак, с завтрашнего дня проезд в автобусах составит 24 рубля вместо 20, в трамваях – 18 вместо 15, в экспрессах, полуэкспрессах – 28 вместо 22.

Решение о повышение цен за проезд было принято на последней сессии горсовета, состоявшейся в середине сентября. Одним из главных аргументов стало сохранение рабочих мест. По словам председателя профсоюза автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Бурятии Игоря Сластина, за год заметно поубавилось машин.

- В прошлом году 1200 с лишним машин выходили на линию, списочный состав был 1700 машин. Летом мы дошли до самого низкого уровня! Это 400 машин было на выход, и 900 - списочный состав. Мы сейчас проводили работы перед сентябрем, мы упрашивали собственников автомобилей, чтобы они в сентябре вышли на работу тем или иным способом. Да, мы добились того, что у нас на сегодня вышло 800 автобусов. Но я ещё раз хочу повториться – если у нас не пересмотрят тариф, то, к сожалению, водители поставят автобусы во дворы, продадут их, и у нас выход будет около 400 машин. Тем самым пострадает всё население Улан-Удэ, - аргументировал председатель профсоюза.

Горожане жалуются, что зачастую не могут уехать в вечернее время, а в час пик приходится ехать в переполненном автобусе.

До этого цены на проезд поднимали в 2016 году.


общественный транспорт тарифы
 
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