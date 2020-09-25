Жители Бурятии заявляют, что у них снизился средний пробег автомобиля
Автомобильный сайт Дром провёл всероссийский опрос среди водителей «Сколько километров в год вы наезжаете в среднем?» Половина опрошенных россиян проезжает не более 15 тысяч км в год. Интересно, что по результатам аналогичного опроса пятилетней давности число таких автомобилистов равнялось 60%, а 10 лет назад – 65%.
По мнению экспертов Дрома можно сделать вывод, что изменилось потребительское поведение водителей. Если 10 лет назад россияне активно «катались» по городу и путешествовали по своему и соседним регионам, то сейчас помимо маршрута «дом-работа» они ограничиваются поездками в пригород, на дачу и торговые центры. Самым популярным вариантом ответа среди водителей стал «10-15 тысяч км». В 2020 году его выбрали 29%, в 2015 лидировал он же с 25%, а в 2010 так ответили 23%.
В Бурятии результаты схожи. В республике не более 15 тысяч «наматывает» 44% по данным за 2020 год, пять лет назад эта цифра была равна 35,8%, а в 2010 году небольшим километражем «похвастались» 40% опрошенных водителей. Варианты ответа в диапазоне от 15 до 40 тысяч км в год в текущем году выбрало 48% жителей Бурятии, в 2015 – 52% респондентов, как и в 2010 году. Средний пробег автомобиля превышает 40 тысяч км у 8% опрошенных в нынешнем году, пять лет назад у 12%, а 10 лет назад у 7,5%.
- Все зависит от того, еду ли я в отпуск на машине или нет. Если «нет» – тысяч 10 получается, а если «да» – до 20, – поделился один из участников опроса.
Чаще всего ездят на небольшие расстояния жители республики Саха (Якутия), показал опрос. Вариант ответа «До 10 тысяч» здесь почти в два раза популярнее, чем в среднем по России и набрал 38%. В Забайкальском крае же наоборот больше любителей «дальней езды». В два раза чаще ежегодный пробег здесь составляет более 40 тысяч у 9,4% участников опроса.
Дром: Жители Бурятии стали меньше ездить на автомобилях
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