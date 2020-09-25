В Бурятии браконьера оштрафовали за две кабарги

Ущерб составил 120 тысяч рублей



29-летний житель Муйского района Бурятии признан виновным в незаконной охоте, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба.



Установлено, что мужчина вместе со знакомым, находясь в лесу, без разрешительных документов совершил незаконную охоту. Браконьер установил металлические петли, мужчина незаконно добыл две особи кабарги. Государству причинён ущерб в размере 120 тысяч рублей.



В ходе следствия мужчина возместил ущерб в полном объёме.



Браконьеру назначили наказание в виде судебного штрафа в размере 25 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.



В отношении другого лица уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

