Ущерб составил 120 тысяч рублей
29-летний житель Муйского района Бурятии признан виновным в незаконной охоте, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба.
Установлено, что мужчина вместе со знакомым, находясь в лесу, без разрешительных документов совершил незаконную охоту. Браконьер установил металлические петли, мужчина незаконно добыл две особи кабарги. Государству причинён ущерб в размере 120 тысяч рублей.
В ходе следствия мужчина возместил ущерб в полном объёме.
Браконьеру назначили наказание в виде судебного штрафа в размере 25 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
В отношении другого лица уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии браконьера оштрафовали за две кабарги
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