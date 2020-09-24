Остаётся без воды общежитие
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на улице Трубачеева в Улан-Удэ произошла утечка на трубе с холодной водой. В результате оказалась залита проезжая часть. Без холодной воды остались пять многоквартирных жилых домов и два учебных заведения.
К вечеру холодная вода вернулась практически во все отключённые здания, за исключением одного.
- На улице Трубачеева отсекли аварийный участок водовода, в пяти жилых домах, которые были отключены, воду открыли в 17 часов 10 минут. Общежитие по адресу ул. Трубачеева, 140 (Бурятский аграрный колледж – ред.) остаётся без воды. Ремонтные работы продолжаются, - сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».
В Улан-Удэ жителям Трубачеева возвращают холодную воду
Общество, Фото:
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