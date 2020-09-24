Соответствующее поручение дано минздраву республики
В Бурятии рассмотрят возможность использования медицинского центра военного госпиталя в Сосновому Бору для оказания помощи гражданским лицам, больным коронавирусом. Об этом говорится в протоколе заседания республиканского оперативного штаба от 23 сентября.
«Совместно с начальником ФКГУ «437 Военный госпиталь» Минобороны России (Алборов З.Ц.) рассмотреть возможность использования медицинского центра 437 ВГ п. Сосновый Бор для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией из числа гражданского населения», - говорится в документе.
Поручение дано министерству здравоохранения Бурятии. Срок до 1 октября.
Как сообщал «Байкал-Daily», многофункциональный медицинский центр минобороны России был с нуля всего за 49 дней возведён весной в Сосновом Бору в Улан-Удэ. Медицинский центр рассчитан на 60 коек для пациентов в изолированных боксах.
Общая площадь двухэтажного многофункционального медицинского центра составляет более 5 тысяч кв м. Лечебное учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, сформирован необходимый запас лекарственных препаратов. Отмечалось ранее, что здесь будут работать 25 врачей, 50 медицинских сестер и 40 санитаров. Уже тогда отмечалось, что лечить здесь планируют не только военнослужащих, но и гражданское население.
В Бурятии просят о лечении гражданских с COVID-19 в военном медцентре
Общество, Фото:
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