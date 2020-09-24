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В Бурятии питомцев бесплатно прививают против бешенства

В Бурятии питомцев бесплатно прививают против бешенства
Общество,  Фото:pixabay.com
Вакцинация пройдёт с сентября по ноябрь

В районах Бурятии начались плановые мероприятия по бесплатной вакцинации домашних животных.

Вакцинация будет проводиться с сентября по ноябрь 2020 года. Работой занимаются сотрудники районных филиалов Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.

Как сообщал «Байкал-Daily», 2 сентября в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии было выявлено два случая бешенства.
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