Вакцинация пройдёт с сентября по ноябрь
В районах Бурятии начались плановые мероприятия по бесплатной вакцинации домашних животных.
Вакцинация будет проводиться с сентября по ноябрь 2020 года. Работой занимаются сотрудники районных филиалов Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 сентября в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии было выявлено два случая бешенства.
В Бурятии питомцев бесплатно прививают против бешенства
Общество, Фото:
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