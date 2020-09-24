На Байкале задержали «бандитов», захвативших 7 млн рублей

Вскоре было установлено, что члены условной банды предположительно скрываются в посёлке Большие Коты на берегу озера Байкал и планируют покинуть Иркутскую область, выдвинувшись на быстроходном катере в сторону Бурятии.





Командир СОБР управления Росгвардии по Иркутской области полковник полиции Ян Ткачук отметил «высокий уровень организации проведённого занятия, слаженность действий сотрудников в составе подразделений, хорошую профессиональную и морально-психологическую подготовленность при выполнении задач».











Личный состав специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии из Иркутской и Томской области провели учения на Байкале. Отрабатывалось задержание вооружённых преступников на воде и в селе. Применялся вертолёт Ми-8, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.По легенде, трое неизвестных вооружённых преступников захватили автомобиль «Почты России», в котором перевозились 7,5 млн рублей и скрылись. В Иркутске был введён план «Перехват».Учитывая сложность и характер преступников, было принято решение привлечь для задержания условной банды бойцов СОБР, специалистов и водный транспорт ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и вертолёт Ми-8 иркутской авиационной эскадрильи Росгвардии.Сотрудники СОБР ликвидировали условную вооружённую группу в условиях, максимально приближенных к реальным.