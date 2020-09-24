Синоптики обещают шквалистый ветер, дождь и мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, в выходные, 26-27 сентября в республике ожидается холодная, ветреная погода. Порывы ветра могут достигать 20 м/с, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Сотрудники МЧС рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок. Во время движения стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. При выпадении осадков пешеходы должны быть внимательными на дорогах.
- Населению следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Жителей Бурятии ждут холодные выходные
Общество, Фото:
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