Жителей Бурятии ждут холодные выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики обещают шквалистый ветер, дождь и мокрый снег



По данным Бурятского гидрометцентра, в выходные, 26-27 сентября в республике ожидается холодная, ветреная погода. Порывы ветра могут достигать 20 м/с, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.



Сотрудники МЧС рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок. Во время движения стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. При выпадении осадков пешеходы должны быть внимательными на дорогах.



- Населению следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

