Артисты Забайкальской филармонии записали антиковидные частушки

- Концерты слушай каждый день, и вирус победишь ты! Носите маски те, кто вырос и, конечно, дети, – призвали артисты.





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Артисты Забайкальской краевой филармонии призвали забайкальцев соблюдать масочный режим и напомнили, как правильно носить средство защиты. Для этого они записали юмористические частушки, которые несут серьёзный призыв заботиться о своём здоровье.В Забайкальской краевой филармонии соблюдаются профилактические меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции: проводится дезинфекция залов, обеззараживание воздуха при помощи рециркуляторов, рассадка с соблюдением социальной дистанции, соблюдается масочный режим и проводится «входной контроль».С 21 сентября в Забайкалье проведение массовых мероприятий возможно только при согласовании с властями и при строгом соблюдении всех необходимых требований безопасности. В регионе сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции, сообщили в пресс-службе краевого министерства культуры.