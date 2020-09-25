Порывы ветра могут достигать 17 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 сентября по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшие дожди. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный ночью слабый, днём 6-11, в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью 1-6 тепла, местами 0-5 мороза, днём +14+19, местами по югу до +20+25 градусов.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура ночью +4+6, днём +17+19 градусов.
В Бурятии обещают ветреную погоду
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Общество, 25.09.2020
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