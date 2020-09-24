В Бурятии пройдёт литературная мастерская

Лекции будут вести российские писатели и поэты



С 28 сентября по 2 октября Национальная библиотека Бурятии организует литературную мастерскую для начинающих поэтов и писателей онлайн. Лекции проведут известные российские поэты и писатели в рамках юбилейного XXV Книжного салона.



Спикеры будут следующие:



- Амарсана Улзытуев (род. 7 июня 1963, Улан-Удэ) — российский поэт. Публиковался в журналах «Новый Мир», «Арион», «Юность», «Дружба народов», «Журнал поэтов», «Homo Legens», «Байкал», «Литературная Россия», «Рубеж» и др.



Автор пяти поэтических сборников. Стихи переведены на азербайджанский, английский, белорусский, бурятский, вьетнамский, испанский, латышский, монгольский, польский, сербский, украинский языки и опубликованы в журналах Великобритании, Латвии, Польши, Сербии, Турции, Монголии, Вьетнама, США и Украины.



Лауреат государственной премии Бурятии в области литературы (2018), Член Союза российских писателей, член Русского Пен-Центра, член редколлегии журнала «Байкал», член редколлегии альманаха «Образ. Ленинск-Кузнецкий», член жюри Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Филатова («Филатов-Фест»), член жюри литературной премии в области поэзии «Московский счет», председатель жюри поэтического турнира международного Этигэловскго фестиваля, член жюри международного конкурса хайку на русском языке (жюри МКХ-10), член жюри международной премии «Пушкин и XXI век», старший преподаватель Литературного института имени Горького.



В 2009 году в своей статье «Конечное и бесконечное в русской поэзии», частично опубликованной в качестве предисловия к своим поэтическим подборкам в журналах «Арион» (2011), (2012), «Homo Legens» (2012), «Новый Мир» (2013), теоретически обосновал и начал практическое использование новой модели русского стихосложения, а именно «анафору и переднюю рифму как систему, предполагая на этой основе рождение новой формы большого стиля, приходящего на смену рифме…»



Живёт в Улан-Удэ и Москве.



- Максим Амелин - поэт, переводчик, эссеист, исследователь, издатель. Родился в 1970 году в Курске. Окончил коммерческий колледж. Служил в армии рядовым.



Учился в Литературном институте (1991—1994). Стихи, статьи и эссе публиковались в журналах «Грани», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Арион», «Вопросы литературы» и многих других изданиях. Автор книг стихов «Холодные оды» (1996), «Dubia» (1999), «Конь Горгоны» (2003), собрания стихов, статей и эссеистики «Гнутая речь» (2011), поэмы «Веселая наука» (2018).



Переводчик поэзии с древнегреческого (Пиндар, Гомер), латыни (Гай Валерий Катулл, «Приапова книга»), итальянского (Гаспара Стампа, Антонио Вивальди, Джузеппе Белли, современные поэты), английского (Ричард Лавлэйс, Роберт Фрост и др.), украинского (Василь Махно), грузинского (Николоз Бараташвили, современные поэты), идиш (песни), татарского (Габдельджаббар Кандалый) и других языков народов России (современные поэты).



Составитель книг избранных сочинений русских поэтов. Подготовил к печати антологию современной поэзии народов России на 57 национальных языках (2017).



Стихи переведены на английский, армянский, венгерский, вьетнамский, грузинский, итальянский, испанский, каталанский, китайский, корейский, латышский, македонский, монгольский, немецкий, польский, португальский, румынский, сербский, фарси, французский, хорватский и другие языки. Книги стихов в переводах опубликованы в Австрии, Армении, Боснии, Гонконге, Каталонии, Китае и США.



Лауреат независимой премии «Антибукер» (1998), премий журналов «Новый мир» (1998, 2015) и «Знамя» (2010), поэтической премии «Anthologia» (2004), «Московский счет» (большая, 2004; специальная, 2012), национальной премии «Открытая книга России» (2011), Бунинской премии (2012), премии Александра Солженицына (2013), премии Библиотеки иностранной литературы «Глобус» (2014), международной отметины им. Д. Бурлюка (2014), Национальной премии «Поэт» (2017). Дипломант премии «Мастер» за книгу переводов Гая Валерия Катулла (2010) и национального конкурса «Книга года» в номинации «Поэзия года» (2004 и 2011).



Член Совета по русскому языку при президенте РФ, литературной академии национальной литературной премии «Большая книга», Русского ПЕН-Центра и Гильдии «Мастера художественного перевода».



В разные годы являлся членом жюри литературных премий «Антибукер», «Букер», «Дебют», им. Ивана Петровича Белкина, «Чеховский дар», «Большая книга», «Лицей», итальянско-русских поэтических премий «LericiPea» и «Bella».



Много лет занимается издательской деятельностью. Сейчас работает главным редактором «Объединенного гуманитарного издательства» (ОГИ). Лауреат премии «Человек книги» в номинации «Главный редактор» (2011). Живёт в Москве.



- Андрей Волос (род. 4 августа 1955, Сталинабад) — писатель. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина по специальности «геофизик» (1977). В 1979 году дебютировал со стихами в журнале «Памир». Первая книга, поэтический сборник «Старое Шоссе», вышла в 1988 году. Переводил стихи таджикских поэтов. С конца 1980-х годов публикует прозу.



Член Союза писателей Москвы. Живёт в Москве.



Роман «Хуррамабад» (2000) получил государственную премию России, Антибукер, российско-итальянскую награду «Москва-Пенне», а также премии журналов «Знамя» и «Новый мир». Роман «Возвращение в Панджруд» стал лауреатом Русского Букера и Студенческого Букера (2013). Неоднократный финалист премии «Большая книга».



С расписанием лекций можно ознакомиться на сайте библиотеки.



Мероприятие бесплатное.





