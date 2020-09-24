В Иркутской области состоится спартакиада молодёжи допризывного возраста

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

В соревнованиях примут участие команды вузов и ссузов региона



В Иркутском районе в селе Оёк на базе Иркутского учебного авиационного центра ДОСААФ России 24 сентября пройдёт областной этап спартакиады молодёжи России допризывного возраста, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях примут участие команды высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций Иркутской области, состоящие из учащихся 18-29 лет.



Участники команды будут соревноваться в сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (VI возрастная ступень комплекса ГТО), преодолении военизированной полосы препятствий, сборке и разборке автомата, А также двум участникам от каждой команды предстоит выполнять прыжки с парашютом с высоты 900 метров. Перед началом соревнований состоится разминка.



Своё участие уже подтвердили шесть команд высших учебных заведений и семь команд профессиональных образовательных организаций. Это Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутский государственный университет, Иркутский государственный медицинский университет, Боханский педагогический колледж имени Д. Банзарова, Усть-Ордынский медицинский колледж имени М.Ш. Шобогорова, Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта и другие.



Кроме того, для участников и зрителей спортсмены-парашютисты Иркутского учебного авиационного центра ДОСААФ России подготовили показательные выступления. Спартакиада начнётся в 9 утра, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



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