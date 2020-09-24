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В Иркутске появились 16 объектов культурного наследия

В Иркутске появились 16 объектов культурного наследия
Общество,  Фото:служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Старинные усадьбы и дома в центре города включены в единый госреестр памятников истории и культуры РФ

В реестр объектов культурного наследия включены 16 объектов, расположенных в центре Иркутска. Это усадьбы и жилые дома, возведённые в конце ХIХ – начале ХХ веков и обладающие историко-культурной ценностью. Ранее они были включены в областной реестр памятников деревянного зодчества, сообщает служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

Среди них усадьба Рассушина – редкий сохранившийся усадебный комплекс, состоящий из трёх жилых домов. Автором проекта был известный иркутский архитектор А.А. Рассушин. В 1920-е годы усадьбы были муниципализированы и использовались под жильё. За всё время они не претерпели кардинальных изменений в планировке.

- В 2020 году в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации были включены 33 выявленных объекта культурного наследия региона. Такое же количество выявленных объектов было включено в реестр памятников за весь 2019 год, – отметил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Список зданий в Иркутске, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

1. «Усадьба: дом жилой, в котором жил заслуженный деятель науки РСФСР К.П. Сапожков», кон. ХIХ в., 1926-1952 гг. Ул. Сухэ-Батора, 10.
2. «Дом Кукса», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. Ул. Чехова, 5.
3. «Доходный дом», кон. ХIХ в. Ул. Свердлова, 17.
4. «Доходный дом с модной мастерской М.И. Кручковской», 1880-1890-е гг. Ул. Свердлова, 16.
5. «Дом причта Тихвинской церкви», 1880 г. Ул. Свердлова, 18.
6. «Доходный дом», кон. ХIХ в. Ул. Марата, 38.
7. «Городское начальное училище им. Кладищевой», 1915-1916 гг. Ул. Чкалова, 7.
8. «Усадьба К.Л. Лаврова: доходный дом, торговая лавка» 1910-е гг. Ул. Фурье, 7а, 7.
9. «Усадьба Егорова: жилой дом, флигель», кон. ХIХ в. Ул. Грязнова, 2, 2/1.
10. «Усадьба: доходный дом с лавкой, службы» конец ХIХ - начало ХХ вв. Ул. Халтурина, 15.
11. «Усадьба Епишиных: дом с лавкой, дом жилой, хоз. постройка», нач. ХХ в. Ул. Дзержинского, 12, 12а.
12. «Усадьба Жигаловой, позднее Горелова: два доходных дома:», 1907-1915 гг. Ул. Бабушкина, 13, 13/1.
13. «Доходный дом», нач. ХХ в. Ул. Бабушкина, 9.
14. «Доходный дом Бушман А. З.», 1907 г. Ул. Бабушкина, 5.
15. «Доходный дом Трутневой И.И.», 1898 г. Ул. Бабушкина, 3.
16. «Усадьба Рассушина: два жилых дома, флигель», кон. Х1Х - нач. ХХ вв. Ул. Бабушкина, 10, 10а, 10/1.
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