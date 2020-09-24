Соревнования проведут без участия зрителей
С 26 по 27 сентября в Иркутске пройдёт кубок ледового дворца «Байкал» по конькобежному спорту. Участие в соревнованиях примут более 120 спортсменов из Иркутска, Ангарска и Шелехова.
Это первый старт нового сезона для иркутских конькобежцев, и проводится он необычайно рано, в сентябре. Такую возможность спортсмены получили с вводом в эксплуатацию ледового дворца «Байкал», где они уже успели опробовать новые беговые дорожки.
В программе соревнований:
26 сентября
Возраст 11–13 лет: дистанции 300 м, 500 м;
Возраст 14 лет и старше: дистанции 500 м, 1000 м.
27 сентября
Все возрасты: дистанции 500 м, 1000 м.
Соревнования проводятся без зрителей. Начало соревнований в 10:00 в ледовом дворце «Байкал», сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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В Иркутске конькобежцы разыграют кубок Ледового дворца «Байкал»
Общество, Фото:
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