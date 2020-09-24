В Забайкалье посчитали журавлей

Общество, Фото: пресс-служба Даурского заповедника

Орнитологи бьют тревогу: численность японского журавля в крае за 15 лет упала в 50 раз



В Забайкальском крае был проведён учёт журавлей орнитологами Даурского заповедника. Акция проходила в рамках всемирного года журавлей при поддержке Всемирного фонда природы.



Учёт был начат в 2019 году. Тогда на двухместном самолёте удалось обследовать огромную территорию потенциальных мест обитания даурских журавлей на территории Дульдургинского, Акшинского, Кыринского, Красночикойского, Улётовского, Хилокского и Читинского районов.



В 2020 году учёт был продолжен с использованием наземных методов – была обследована река Аргунь и неохваченные прошлогодним авиаучётом участки в пойме реки Онон. Основное внимание было уделено гнездящимся в Забайкалье и находящимся под угрозой исчезновения даурскому и японскому журавлям. Попутно учитывались и остальные журавли: серые, чёрные, стерхи и красавки.



- По даурскому и японскому журавлям удалось провести полный учёт птиц в Забайкалье. Для орнитологов это очень важный результат, ведь предыдущий полный учёт даурских журавлей был в конце 90-х годов, а японских – в 2004 году. Основным местом обитания даурских журавлей тогда был бассейн реки Онон и Торейские озера, а японских – река Аргунь. Нынешние исследования показали, что численность даурских журавлей в Забайкальском крае за 20 лет упала более чем в 2 раза (приблизительно со 100 пар до 50), а численность японских за последние 15 лет – в 50 раз (приблизительно с 50 пар до 1(!)), – рассказал заместитель директора по научной работе Даурского заповедника, орнитолог Олег Горошко.



По мнению специалиста, основной причиной падения численности обоих видов стала многолетняя засуха, продлившаяся более 15 лет и уничтожившая значительную часть заболоченных местообитаний журавлей. Кроме этого, огромный урон журавлям нанесли ежегодные весенние пожары в поймах рек, в ходе которых гибли гнёзда с яйцами. Особенно бедствует в этом отношении Аргунь, большая часть поймы которой в последние годы весной превращается в чёрную безжизненную пустошь.



Также по словам Олега Горошко, чрезвычайно опасна весенняя охота. Журавлей не стреляют, но к моменту начала охоты эти осторожные птицы уже насиживают кладки. Стрельба, шум, нахождение людей и собак на гнездовом участке спугивают журавлей с гнёзд. Значительная часть журавлиных семей теряет при этом потомство.



- А на пограничной российско-китайской реке Аргунь есть и дополнительные серьёзные угрозы, способствовавшие почти полному исчезновению здесь японских журавлей, – отметил орнитолог. – Прежде всего, это масштабный забор воды из реки на хозяйственные нужды людей и зарегулированность стока реки. В условиях засухи воды в реке почти не остаётся. А та, что остаётся, сильно загрязнена в результате хозяйственной деятельности людей. При этом основные проблемы для Аргуни находятся на территории Китая, где численность населения многократно выше, много промышленных предприятий и ведётся интенсивное сельское хозяйство.



В настоящее время главные места обитания даурских журавлей в Забайкальском крае расположены на реке Борзя рядом с Даурским заповедником и заказником «Долина дзерена». К сожалению, места гнездования расположены за пределами охраняемых природных территорий, поэтому главная угроза для птиц здесь – весенняя охота и пожары. Для спасения даурских журавлей экологи ведут работы по созданию охраняемых природных территорий на ключевых участках их гнездования на реках Борзя и Онон. Как считает Олег Горошко, это одно из важнейших мест обитания этих птиц в России, и от того, удастся ли их сохранить в Забайкальском крае, зависит их будущее не только у нас в стране, но и в мире в целом.

