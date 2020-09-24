В Забайкалье начался чемпионат ВВО «Командирские старты»

Результаты соревнований определят состав сборной, участвующей в кубке министерства обороны РФ



В спортивном комплексе «СКА» Забайкальского края состоялось торжественное открытие чемпионата Восточного военного округа «Командирские старты». В соревнованиях принимают участие более 80 военнослужащих из воинских частей и соединений ВВО.



В программу соревнований включены военно-прикладные виды спорта, плавание на дистанции от 100 метров до 300 метров, подтягивание на перекладине, упражнения с гирями, стрельба на меткость из пистолета Макарова (ПМ 1 – 10 патронов, ПМ 2- 20 патронов, ПМ 3 – 30 патронов). Все нормативы будут выполняться участниками в рамках своей возрастной категории.



По итогам чемпионата комиссией будет определён состав сборной ВВО, которая представит войска в финале на всеармейском этапе соревнований на кубок министерства обороны РФ «Командирские старты». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

