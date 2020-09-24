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В Забайкалье начался чемпионат ВВО «Командирские старты»

В Забайкалье начался чемпионат ВВО «Командирские старты»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Результаты соревнований определят состав сборной, участвующей в кубке министерства обороны РФ

В спортивном комплексе «СКА» Забайкальского края состоялось торжественное открытие чемпионата Восточного военного округа «Командирские старты». В соревнованиях принимают участие более 80 военнослужащих из воинских частей и соединений ВВО.

В программу соревнований включены военно-прикладные виды спорта, плавание на дистанции от 100 метров до 300 метров, подтягивание на перекладине, упражнения с гирями, стрельба на меткость из пистолета Макарова (ПМ 1 – 10 патронов, ПМ 2- 20 патронов, ПМ 3 – 30 патронов). Все нормативы будут выполняться участниками в рамках своей возрастной категории.

По итогам чемпионата комиссией будет определён состав сборной ВВО, которая представит войска в финале на всеармейском этапе соревнований на кубок министерства обороны РФ «Командирские старты». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
чемпионат военнослужащие ВВО армия спорт Забайкальский край
 
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