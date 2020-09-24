QR-коды с заданиями будут размещены на всех точках маршрута
Специалисты ТИЦ «Байкал» к Международному дню туризма подготовили QR-квест #Городсголовой.
В субботу, 26 сентября, организаторы приглашают горожан ответить на несколько вопросов из истории Улан-Удэ и Верхнеудинска, справиться с заданиями быстрее всех и выиграть призы.
Желающим нужно:
1. 26 сентября, с 10.00 до 16.00, прийти на стартовую точку – памятник Ленину на площади Советов;
2. найти у памятника стикер с qr-кодом;
3. считать qr-код (он будет вести на сайт qr.baikaltravel.ru);
4. разгадать задание и перейти к следующей точке маршрута. Там отыщется новый код и задание.
Всего в квесте семь вопросов.
QR-коды будут размещены на всех точках маршрута. Победителей — кто быстрее всех и правильно ответит на вопросы — ждут призы.
Итоги квеста подведут 28 сентября, в понедельник.
В Улан-Удэ устроят QR-квест
Общество, Фото:
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