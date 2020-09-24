Юрий Ширяев внёс большой вклад в развитие агропромышленного комплекса
Ушел из жизни почётный гражданин Иркутского района, почётный гражданин Иркутской области, заслуженный работник сельского хозяйства России, директор ЗАО «Иркутские семена» Юрий Матвеевич Ширяев.
Юрий Матвеевич возглавлял ЗАО «Иркутские семена» с 1993 года, обеспечивал колхозы, госхозы, акционерные общества и фермерские хозяйства сортовыми семенами зерновых, овощных культур, кукурузы, подсолнечника, картофеля и др. Предприятие ежегодно принимало участие в конкурсах, различных выставках и ярмарках.
Внес существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса.
Юрий Матвеевич имел награды:
Заслуженный работник сельского хозяйства России.
Медаль «За трудовую доблесть в ознаменование100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1970 г.),
Награжден орденом «Трудового Красного знамени» (1973г.),
Медаль «За трудовую доблесть» (1971г.),
Медаль «Ветеран труда» (1990г.),
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» (2002 г.).
Почетная грамота Минсельхоза РФ за трудовой вклад в развитие агропромышленного комплекса.
Почетная грамота и благодарности губернатора Иркутской области.
Почетные грамоты главы Иркутского района, главного управления сельского хозяйства Иркутской области.
В 2017 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Иркутской области».
По информации администрации Иркутского района
Ушёл из жизни директор ЗАО «Иркутские семена»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Юрий Ширяев внёс большой вклад в развитие агропромышленного комплекса
Дети и лесники собрали 200 кг мусора в лесу
Новая школа решит проблему трёхсменности
Коронавирус выявили у учителя
Врачи сняли интересный ролик на эту тему
В сельскохозяйственной академии проводят эксперимент
Среди воспитанниц Ольги Буяновой Оксана Костина, Дарья Дмитриева, Наталья Липковская
Как оказалось, это не так уж и сложно
Театры пустуют без зрителя уже седьмой месяц
На её возведение ушло более полумиллиона рублей
Это помощник в поиске информации о культуре Бурятии
Недавно назначенный Владыка рассказал о том, как относится к гаджетам, а также о том, что с собой привёз в Бурятию
По итогам переписи населения 2010 года, наиболее многочисленными национальностями стали русские и буряты
Услуга доступна в мобильном приложении Почты России
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии пошла на подъём