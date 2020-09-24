Ушёл из жизни директор ЗАО «Иркутские семена»

Юрий Ширяев внёс большой вклад в развитие агропромышленного комплекса



Ушел из жизни почётный гражданин Иркутского района, почётный гражданин Иркутской области, заслуженный работник сельского хозяйства России, директор ЗАО «Иркутские семена» Юрий Матвеевич Ширяев.



Юрий Матвеевич возглавлял ЗАО «Иркутские семена» с 1993 года, обеспечивал колхозы, госхозы, акционерные общества и фермерские хозяйства сортовыми семенами зерновых, овощных культур, кукурузы, подсолнечника, картофеля и др. Предприятие ежегодно принимало участие в конкурсах, различных выставках и ярмарках.



Внес существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса.



Юрий Матвеевич имел награды:



Заслуженный работник сельского хозяйства России.

Медаль «За трудовую доблесть в ознаменование100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1970 г.),

Награжден орденом «Трудового Красного знамени» (1973г.),

Медаль «За трудовую доблесть» (1971г.),

Медаль «Ветеран труда» (1990г.),

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» (2002 г.).

Почетная грамота Минсельхоза РФ за трудовой вклад в развитие агропромышленного комплекса.

Почетная грамота и благодарности губернатора Иркутской области.

Почетные грамоты главы Иркутского района, главного управления сельского хозяйства Иркутской области.

В 2017 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Иркутской области».





По информации администрации Иркутского района

