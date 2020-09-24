27 сентября состоится полуторачасовой концерт на канале театра
Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» откроет 79-й сезон в конце этой недели. Однако в этом году открытие сезона впервые состоится онлайн, сообщает пресс-служба минкультуры РБ.
Коллектив театра подготовил полуторачасовой концерт, запись которого проходила под открытым небом. В программу концерта вошли номера, специально адаптированные для съёмок на природе. Для каждого номера были специально подобраны локации, наиболее органично дополняющие танцы и песни.
Прошедшие съёмки стали для театра одними из масштабных и необычных. По словам организаторов, коллектив продолжает осваивать новый формат взаимодействия со зрителями.
- В сложившейся ситуации YouTube-концерты стали нашей единственной возможностью, поэтому мы надеемся, что долгожданная встреча надолго запомнится и зрителям и нам. Тем более, что такого открытия у нас ещё никогда не было, - рассказал худрук театра Жаргал Жалсанов.
Посмотреть первый концерт 79-го сезона театра песни и танца «Байкал» можно 27 сентября в 18:00 на YouTube-канале театра.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, по словам худрука Русского драмтеатра Сергея Левицкого, театры в Бурятии не откроются в октябре.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии театр «Байкал» откроет сезон онлайн
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