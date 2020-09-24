В Бурятии театр «Байкал» откроет сезон онлайн

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

27 сентября состоится полуторачасовой концерт на канале театра



Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» откроет 79-й сезон в конце этой недели. Однако в этом году открытие сезона впервые состоится онлайн, сообщает пресс-служба минкультуры РБ.



Коллектив театра подготовил полуторачасовой концерт, запись которого проходила под открытым небом. В программу концерта вошли номера, специально адаптированные для съёмок на природе. Для каждого номера были специально подобраны локации, наиболее органично дополняющие танцы и песни.



Прошедшие съёмки стали для театра одними из масштабных и необычных. По словам организаторов, коллектив продолжает осваивать новый формат взаимодействия со зрителями.



- В сложившейся ситуации YouTube-концерты стали нашей единственной возможностью, поэтому мы надеемся, что долгожданная встреча надолго запомнится и зрителям и нам. Тем более, что такого открытия у нас ещё никогда не было, - рассказал худрук театра Жаргал Жалсанов.



Посмотреть первый концерт 79-го сезона театра песни и танца «Байкал» можно 27 сентября в 18:00 на YouTube-канале театра.



Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, по словам худрука Русского драмтеатра Сергея Левицкого, театры в Бурятии не откроются в октябре.



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