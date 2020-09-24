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В новом здании школы №40 в Улан-Удэ монтируют окна

В новом здании школы №40 в Улан-Удэ монтируют окна
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
Новая школа решит проблему трёхсменности

В Улан-Удэ по проспекту 50-летия Октября возводится новое здание школы №40. Подрядная организация ООО «Стройинком» уже забетонировала колонны, полы и проложила наружные инженерные сети, сообщили в пресс-службе мэрии.

Новая школа на 450 мест позволит решить проблему третьей смены. Сейчас в школе обучается 880 человек. После открытия нового здания 440 учеников будут обучаться в первую смену и 440 – во вторую.

Здание школы будет состоять из трёх трёхэтажных блоков. На территории разместится спортивная площадка с футбольным полем, двумя гимнастическими площадками, беговыми дорожками и прыжковой ямой, площадками для подвижных игр, отдыха, учебно-опытная площадка - сад, питомник овощных и декоративных культур.

Сейчас подрядная организация ведёт работы по заполнению каркаса кирпичом, устраивает шахту лифта, устанавливает перегородки, утепляет стены, укладывает полы и многое другое. Также ведутся работы по устройству систем вентиляции и электроснабжения, монтируются окна.

Строительная готовность объекта составляет 44%. На строительство выделено более 500 миллионов рублей. Учреждение планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году здание 1960 года постройки было признано аварийным из-за трещины в фундаменте. В 2019 году оно было снесено, часть учащихся распределили по другим образовательным учреждениям города, остальных переселили во временное здание по улице Пушкина, 40.

Тогда родители очень волновались, прося не строить на этом месте очередную высотку. В итоге решено было возвести новое здание на том же месте.


школы
 
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